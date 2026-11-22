Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі та вперше виграв Підсумковий турнір ATP
Для іспанця це перший подібний трофей у кар'єрі
Третя ракетка світу іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Підсумкового турніру ATP 2026 року. У вирішальному матчі він у двох сетах здолав першого номера світового рейтингу німця Александра Звєрєва — 6:2, 7:6 (9:7).
Фінальне протистояння тривало 2 години 2 хвилини. За цей час іспанець виконав сім подач навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував чотири із семи брейк-пойнтів. В активі Звєрєва чотири ейси, одна подвійна помилка та два використані брейк-пойнти з п'яти.
Для Карлоса Алькараса цей трофей Підсумкового турніру ATP став першим у професійній кар'єрі.
Звєрєв вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP 2026.
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