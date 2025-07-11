Денис Сєдашов

Іспаньский тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) став фіналістом Wimbledon-2025.

В 1/2 фінала іспанець у чотирьох сетах обіграв американця Тейлора Фріца (5 АТР) — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Carlos Alcaraz is a #Wimbledon finalist for the THIRD YEAR IN A ROW



The two-time defending champion defeats Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) to put one hand on the Gentlemen's Singles Trophy - and Centre Court ROARS for the Spaniard



Utterly sensational. pic.twitter.com/Twy6y6vK6V — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Матч тривав 2 години 51 хвилину. За цей час іспанець виконав 13 ейсів, припустився трьох подвійних помилок і реалізував три з семи брейк-пойнтів. У свою чергу, Фріц відповів 19 подачами навиліт, п’ять разів помилився на подачі та використав лише один із двох шансів на брейк.

У фіналі Алькарас змагатиметься за свій третій титул Wimbledon поспіль. Його суперником стане переможець півфінального поєдинку між Янніком Сіннером (Італія) та Новаком Джоковичем (Сербія).