Алькарас переграв Фріца та втретє поспіль зіграє у фіналі Wimbledon
Іспанець здолав Тейлора у чотирьох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Іспаньский тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) став фіналістом Wimbledon-2025.
В 1/2 фінала іспанець у чотирьох сетах обіграв американця Тейлора Фріца (5 АТР) — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Матч тривав 2 години 51 хвилину. За цей час іспанець виконав 13 ейсів, припустився трьох подвійних помилок і реалізував три з семи брейк-пойнтів. У свою чергу, Фріц відповів 19 подачами навиліт, п’ять разів помилився на подачі та використав лише один із двох шансів на брейк.
У фіналі Алькарас змагатиметься за свій третій титул Wimbledon поспіль. Його суперником стане переможець півфінального поєдинку між Янніком Сіннером (Італія) та Новаком Джоковичем (Сербія).