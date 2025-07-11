Федерер спрогнозував переможця півфіналу Wimbledon-2025
Колишній перший номер світу вважає, що саме Новак Джокович має більше шансів на перемогу в 1/2 фіналу
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Роджер Федерер поділився своєю думкою щодо майбутнього півфіналу Wimbledon-2025 між чинним лідером рейтингу ATP Янніком Сіннером з Італії та сербом Новаком Джоковичем.
На запитання журналіста, кого він вважає фаворитом зустрічі, легендарний швейцарець відповів коротко, але впевнено:
— Хмм... Новак!
Визначилися фіналістки Wimbledon-2025.
Матеріали по темі
Сіннер – про півфінал Wimbledon з Джоковичем: «Ми розуміємо, що працює, а що ні»
близько 7 годин тому