Алькарас переграв рубльова та пробився до чвертьфіналу Wimbledon-2025
Іспанець продовжує захист титула
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) вийшов до чвертьфіналу Wimbledon 2025, здолавши у четвертому раунді росіянина андрія рубльова (14 ATP) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 6:4.
Матч тривав 2 години 42 хвилини. Алькарас провів 21 ейс, припустився 3 подвійних помилок і реалізував 4 брейк-поїнти з 11 можливих. рубльов оформив 6 подач навиліт, допустив 4 подвійні помилки й скористався лише одним шансом на брейк з чотирьох.
У чвертьфіналі іспанець зустрінеться з представником Великої Британії Кемероном Норрі.
Фріц за 41 хвилину оформив вихід в 1/4 фіналу Wimbledon.