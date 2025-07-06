Денис Сєдашов

Американський тенісист Тейлор Фріц (5 АТР) вийшов до чвертьфіналу Wimbledon 2025. У матчі четвертого раунду він упевнено лідирував у поєдинку проти австралійця Джордана Томпсона (44 ATP), який знявся з гри через травму у другому сеті — 6:1, 3:0.

Матч тривав лише 41 хвилину. За цей час Фріц виконав шість ейсів, не допустив жодної подвійної помилки і реалізував чотири з п’яти брейк-пойнтів. Томпсон у свою чергу зробив один ейс, одну подвійну помилку та не заробив жодного брейку.

У чвертьфіналі турніру Фріц зустрінеться з представником росії кареном хачановим.

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