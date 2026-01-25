Олег Шумейко

Перша ракетка світу Карлос Алькарас у четвертому раунді Australian Open обіграв Томмі Пола (ATP, 20) 7:6 (6), 6:4, 7:5.

За 2 з половиною години на корті іспанець двічі подав навиліт та реалізував 3 брейк-поінти з десяти. Американець зробив 7 ейсів, 1 брейк та 5 «подвійних». Це була восьма зустріч тенісистів – Карлос переміг вшосте.

Наступним суперником Алькараса стане австралієць Алекс де Мінор.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер не без проблем вийшов до 1/8 фіналу AO-2026.