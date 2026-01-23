Володимир Кириченко

На Australian Open-2026 в австралійському Мельбурні завершився матч третього раунду в чоловічому одиночному розряді між першою ракеткою світу іспанцем Карлосом Алькарасом і французом Корентоном Муте (АТР, 37).

Поєдинок закінчився перемогою Алькараса у трьох партіях – 6:2, 6:4, 6:1.

Матч тривав 2 години 7 хвилин. Алькарас тричі подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки і реалізував 8 з 13 брейк-пойнтів. Муте не виконав жодного ейсу при п'яти подвійних помилках і використав два брейк-пойнти із чотирьох зароблених за матч.

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії Карлос зіграє з американцем Томмі Полом (АТР, 20).

