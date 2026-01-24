Сіннер не без проблем вийшов в 1/8 фіналу Australian Open-2026
Друга ракетка світу відправив додому представника США
близько 1 години тому
Друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вийшов до четвертого раунду Australian Open-2026.
У матчі третього кола Яннік із рахунком 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 обіграв американця Еліота Спіццірі (ATP, 85).
Матч тривав 3 години 44 хвилини. За цей час Сіннер виконав 17 подач навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував вісім брейк-пойнтів з 11. На рахунку його суперника шість ейсів, три подвійні помилки і шість реалізованих брейк-пойнтів з 16.
Яннік у четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії зіграє зі своїм співвітчизником Лучано Дардері (АТР, 25).
