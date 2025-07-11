Алькарас: «Я не думаю про серії перемог чи трофеї»
Іспанець зізнався, що насолоджується грою і з нетерпінням чекає на суперника у фіналі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) прокоментував свою перемогу у півфіналі Wimbledon-2025, де він у чотирьох сетах здолав американця Тейлора Фріца (5 АТР) — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Попри можливість виграти третій Wimbledon поспіль, Алькарас зізнався, що не зациклюється на результатах.
Я не думаю про серії перемог чи трофеї. Це моя мрія — грати на таких турнірах, тому я просто намагаюся приносити на корт радість.
У фіналі Алькарас змагатиметься за свій третій титул Wimbledon поспіль. Його суперником стане переможець півфінального поєдинку між Янніком Сіннером (Італія) та Новаком Джоковичем (Сербія).
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