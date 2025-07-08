Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас у чвертьфіналі Wimbledon обіграв Кемерона Норрі (ATP, 61) 6:2, 6:3, 6:3.

За 1 годину 40 хвилин на корті іспанець 13 разів подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з одинадцяти та 4 рази помилився при подачі. Британець зробив 3 ейси та 3 «подвійні». Це була сьома зустріч тенісистів – Карлос виграв вп’яте.

У наступному раунді Алькарас зустрінеться з Тейлором Фрітцем.

Нагадаємо, що на трав’яному Шоломі більше не залишилося українок – Людмила Кіченок не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon.