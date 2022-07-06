Андрій Медведєв: «Євгеній Зукін не має ніякого відношення до формування складу збірної»
Капітан збірної України в Кубку Девіса Андрій Медведєв прокоментував лист українських тенісистів з вимогою прибрати з посади віце-президента Федерації тенісу України Євгенія Зукіна.
«Як капітан чоловічої національної збірної у Кубку Девіса, був неприємно здивований листом, підписаним відомими тенісистам, в якому вони висувають обвинувачення на адресу виконавчого директора ФТУ Євгена Зукіна. Я можу засвідчити, що все, що стосується порядку призначення складу команд не відповідає дійсності!
Остаточний склад на кожен матч затверджую я особисто, оскільки саме я відповідаю за остаточний результат. Хочу наголосити, йдеться не тільки про поточний результат, ми напрацьовуємо команду на майбутнє, саме тому активно запрошуємо до збірної молодих гравців. Ми зобов’язані дивитися на перспективу.Сам процес вибору тенісистів відбувається таким чином: я разом з тренером збірної Михайлом Філімою складаю список тих, кого хотів би бачити в команді. Знайомлюся з побажаннями Федерації, якщо вони є, потім затверджую остаточний склад. Все, іншої процедури ніколи не було. Євген Зукін не має жодного відношення до формування збірної, у сферу його відповідальності входить лише вирішення фінансових питань, у тому числі пов’язаних з винагородою за матч.
Я не розумію хто і навіщо ініціював написання такого листа в принципі. Якщо виникають якісь питання, а це внутрішні питання, потрібно збиратися й домовлятися, залучати до цього процесу Президента ФТУ Сергія Лагура, котрий завжди готовий вислухати чужу точку зору. Все можна вирішити. А подібні листи, ще й під час повномасштабної війни з Росією тільки завдають шкоди національним тенісним інтересам».
Нагадаємо, раніше за Зукіна заступилася українська тенісистка Даяна Ястремська.
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