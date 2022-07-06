Андрій Медведєв: «Євгеній Зукін не має ніякого відношення до формування складу збірної»

Євген Зукін та Андрій Медведєв / Фото: Facebook

Капітан збірної України в Кубку Девіса Андрій Медведєв прокоментував лист українських тенісистів з вимогою прибрати з посади віце-президента Федерації тенісу України Євгенія Зукіна.



Остаточний склад на кожен матч затверджую я особисто, оскільки саме я відповідаю за остаточний результат. Хочу наголосити, йдеться не тільки про поточний результат, ми напрацьовуємо команду на майбутнє, саме тому активно запрошуємо до збірної молодих гравців. Ми зобов’язані дивитися на перспективу.

Я не розумію хто і навіщо ініціював написання такого листа в принципі. Якщо виникають якісь питання, а це внутрішні питання, потрібно збиратися й домовлятися, залучати до цього процесу Президента ФТУ Сергія Лагура, котрий завжди готовий вислухати чужу точку зору. Все можна вирішити. А подібні листи, ще й під час повномасштабної війни з Росією тільки завдають шкоди національним тенісним інтересам».