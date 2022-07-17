Байндл програла тенісистці з п’ятої сотні рейтингу в фіналі кваліфікації турніру в Німеччині

Перший номер відбору залишилася поза турніром

Фото: btu.org.ua

Катерина Байндл (WTA, 138) програла в фіналі кваліфікації турніру серії WTA250 у Гамбурзі, Німеччина, Сабін Лісіцкі (WTA, 496) 6:3, 4:6, 6:7 (5).



За майже дві з половиною години на корті українка виконала 1 ейс, 7 разів помилилася при подачі та реалізувала 7 брейк-поінтів з двадцяти. Німкеня одного разу подала навиліт, припустилася 10 «подвійних» та зробила 6 брейків. Це була третя зустріч тенісистів – Байндл програла вперше.

Леся Цуренко не змогла завершити чвертьфінальний матч змагань в Будапешті.