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Байндл програла тенісистці з п’ятої сотні рейтингу в фіналі кваліфікації турніру в Німеччині

Перший номер відбору залишилася поза турніром
Теніс WTA
16:38
Байндл програла тенісистці з п’ятої сотні рейтингу в фіналі кваліфікації турніру в Німеччині
Фото: btu.org.ua

Катерина Байндл (WTA, 138) програла в фіналі кваліфікації турніру серії WTA250 у Гамбурзі, Німеччина, Сабін Лісіцкі (WTA, 496) 6:3, 4:6, 6:7 (5).

За майже дві з половиною години на корті українка виконала 1 ейс, 7 разів помилилася при подачі та реалізувала 7 брейк-поінтів з двадцяти. Німкеня одного разу подала навиліт, припустилася 10 «подвійних» та зробила 6 брейків. Це була третя зустріч тенісистів – Байндл програла вперше.

Леся Цуренко не змогла завершити чвертьфінальний матч змагань в Будапешті.

Олег Шумейко-молодший
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Катерина Байндль (Козлова)

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