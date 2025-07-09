Швьонтек не залишила шансів росіянці самсоновій у чвертьфіналі Wimbledon-2025
Польська тенісистка здобула перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Четверта ракетка світу Іга Швьонтек пробилася до півфіналу Wimbledon-2025, здобувши впевнену перемогу над представницею росії людмилою самсоновою (WTA 19). Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:5 на користь польської тенісистки.
Упродовж поєдинку Швьонтек зробила три ейси, допустила три подвійні помилки та реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів. Самсонова не виконала жодної подачі навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок і використала лише 2 з 10 шансів на брейк.
Визначилися всі пари жіночих чвертьфіналів Wimbledon-2025.
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