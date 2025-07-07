Визначилися всі пари жіночих чвертьфіналів Wimbledon-2025
Імена восьми найсильніших тенісисток турніру уже відомі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
На Wimbledonі-2025 завершилися всі матчі четвертого кола в жіночому одиночному розряді, тож стали відомі усі чвертьфінальні пари турніру.
У боротьбі за півфінал зійдуться:
Лаура Зігемунд (Німеччина) — аріна соболенко
Аманда Анісімова (США) — анастасія павлюченкова
Белінда Бенчич (Швейцарія) — мірра андрєєва
Іга Швьонтек (Польща) — людмила самсонова
Швьонтек пробилася до чвертьфіналу Wimbledon-2025.
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