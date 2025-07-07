Денис Сєдашов

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч (35 WTA) продовжує успішний виступ на Wimbledon-2025. У матчі четвертого кола вона здолала росіянку єкатєріну александрову (17 WTA) – 7:6 (7:4), 6:4.

Поєдинок тривав майже дві години. Бенчіч зробила 1 ейс, припустилася 3 подвійних помилок і реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів. александрова відповіла трьома ейсами, але при цьому допустила 5 подвійних помилок і використала лише 3 з 11 шансів на брейк.

У чвертьфіналі швейцарка зустрінеться з переможницею матчу між міррою андрєєвою (росія) та Еммою Наварро (США).

Людмила Кіченок не змогла пробитися до чвертьфіналу Wimbledon.