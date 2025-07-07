Карлос Алькарас прокоментував перемогу над андрєєм рубльовим у четвертому колі Wimbledon та висловився про адаптацію до трав’яного покриття. Слова іспанця наводить btu.org.ua:

Цей рік для мене дещо інший. Цього року на Wimbledon теніс інший, бо, на мою думку, відчуття інші. Для мене він трохи повільніший, м'ячі трохи повільніші. Але сьогодні я зіграв наразі свій найкращий матч на турнірі. Почуваюся чудово. Звичайно, на Roland Garros все було зовсім інакше, тому що перед ним я грав більше матчів на ґрунті. Тож зараз я просто намагаюся зберегти це відчуття. Відчуття, що я справді пишаюся і щасливий за те, що зробив собі, що був набагато краще, ніж у попередніх матчах. Сподіваюся, що так буде і далі, і я почуватимуся ще комфортніше. Цього року я почав ковзати на траві раніше, ніж торік. У 2023 році це було у фіналі, минулого року – в матчі проти Тіафо, а цього року – вже на турнірі у Лондоні. Для мене дуже важливо ковзати на траві, бо це дає мені велику впевненість у рухах і впевненість у грі. Я трохи боявся робити це в перших матчах, у перші години на траві. Але потім, коли я почав, коли вперше ковзнув, всі ці думки зникли, і я почувався дуже комфортно.