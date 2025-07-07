Людмила Кіченок не змогла пробитися до чвертьфіналу Wimbledon – це була остання українка на Шоломі
Україно-австралійський тандем поступився десятим сіяним змагань
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Людмила Кіченок та Еллен Перес у 1/8 фіналу Wimbledon поступилися десятим сіяним Тімеі Бабош та Луїзі Стефані 5:7, 4:6.
За півтори години на корті україно-австралійський тандем двічі подав навиліт та припустився шести помилок при подачі. Угорсько-бразильська пара зробила 2 брейки та одну «подвійну». Відзначимо, що Людмила була останньою представницею України на трав’яному Шоломі.
Підсумки виступу українок в одиночному розряді Wimbledon-2025.
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