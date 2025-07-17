Олег Гончар

Колишня п’ята ракетка світу Ежені Бушар оголосила про завершення професійної кар’єри після турніру WTA 1000 у Монреалі, який пройде з 27 липня по 7 серпня.

31-річна канадійка повідомила про своє рішення в Instagram.

«Ти розумієш, коли час настане. Для мене це зараз. Закінчити там, де все почалося: Монреаль». Ежені Бушар

Бушар, яка у 2014 році виграла свій єдиний титул WTA у Нюрнберзі та дійшла до фіналу Wimbledon, досягла піку кар’єри у 20 років, увійшовши до топ-5 рейтингу WTA. Проте травми та нестабільність завадили їй повернутися до колишнього рівня.

У 2025 році Бушар зіграла лише п’ять турнірів, востаннє поступившись у кваліфікації US Open. Монреаль — рідне місто тенісистки й завершення кар'єри там, стане символічним.

Нагадаємо, раніше Дарія Снігур здобула комфортну перемогу на старті турніру в Іспанії.

Ще одна українка стала переможницею турніру у Нідерландах.