Українка стала переможницею турніру у Нідерландах
Олійникова у фіналі обіграла суперницю у двох сетах
34 хвилини тому
Фото: Instagram
Олександра Олійникова (WTA, 193) перемогла у фіналі турніру ITF75 у нідерландській Гаазі Джессіку П’єрі (WTA, 381) 6:1, 6:3.
За 1 годину 21 хвилину на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 5 брейк-поінтів з дев’яти. Італійка зробила 1 брейк та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Іга Швьонтек стала переможницею Wimbledon.
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