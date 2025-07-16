Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 201) у першому колі турніру серії ITF75 в Іспанії здобула перемогу над Анетою Лабутковою (WTA, 619) 6:3, 6:1.

За 1 годину 8 хвилин на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з шістнадцяти та тричі помилилася при подачі. Чешка зробила 2 ейси, 2 брейки та 6 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Снігур стане Еллі Шопп (WTA, 736).

Нагадаємо, що Даяна Ястремська вийшла в 1/8 фіналу змагань у Німеччині.