Михайло Цирук

У суботу, 5 липня, третя ракетка України Даяна Ястремська проведе поєдинок третього кола Вімблдона-2025 проти іспанки Джессіки Бузас Манейро. Як для такої стадії турніру суперниця не надто статусна.

У рейтингу WTA Манейро посідає лише 62 сходинку, тож в цілому можемо стверджувати, що з суперницею Даяні пощастило, особливо враховуючи той факт, що сіяна Світоліна у третьому колі грала проти Елізе Мертенс (WTA 23). Та чи достатньо впевнений теніс демонструє сама Даяна для того, аби не мати сумнівів у перемозі хоча б над такою опоненткою?

Захарова змусила понервувати

Якщо після першого кола та сенсаційної перемоги над Коко Гофф (7:6; 6:1) Ястремська та українські вболівальники мали підстави для певної ейфорії, то другий матч проти відносно скромної росіянки Анастасії Захарової змусив всіх нас знову опуститися на землю.

Українка пройшла далі, однак, як то кажуть, дуже на тоненького. Результат матчу цілком міг бути інакшим, а очікуваної переваги над суперницею Даяна, протягом більшої частини протистояння, зовсім не мала. Добре, що з трьох рівних сетів два завершилися на користь українки, проте грати в таку лотерею в матчах з гравчинями нижчого статусу надалі все ж не хотілося б.

При цьому Захарова, для того, щоб зробити цю гру рівною та нервовою, не робила зовсім нічого особливого: вона просто звела будь-який ризик до мінімуму та дала Даяні можливість помилятися. Власне, притаманна Даяні нетерплячість вже не раз грала з нею злий жарт. Ну не любить вона розіграші, які не можна закінчити одним-двома ударами, і через це часто страждає.

Проте для того, аби стабільно заходити далеко на великих турнірах, терпіти таки доведеться навчитися, бо без цього просто ніяк. Так чи інакше, головне, що цього разу все закінчилося добре. Тепер треба зробити висновки та рухатися вперед, адже шанси продовжити свій шлях на Вімблдоні-2025 у Ястремської дуже непогані.

Відносно скромна суперниця для третього кола

Називати Джессіку Бузас Манейро слабкою тенісисткою точно не варто, однак, знову ж таки, у третьому колі зазвичай доводиться грати проти тенісисток з більш грізними іменами. Таким грізним суперником для Даяни могла б стати 28 ракетка світу Софія Кенін, однак іспанка досить несподівано її вибила, перемігши у двох сетах (6:1; 7:6).

Загалом Бузас Манейро протягом своєї карʼєри зірок з неба ніколи не хапала. Це міцний середнячок, що ніколи не підіймався у топ-50 світового рейтингу. Титулів WTA не має, а на грендслемах ніколи не заходила далі третього кола. Всі найбільші успіхи на мейджорах трапилися з іспанкою у цьому та попередньому сезонах.

Власне, перемігши Кенін вона вдруге поспіль, та загалом у карʼєрі, вийшла до третього кола Вімблдону, і тепер має шанс встановити своє найбільше досягнення на цьому турнірі.

До старту Вімблдону Джессіка зіграла лише один матч на траві, поступившись у першому матчі кваліфікації турніру в Істборні. На старті турніру вона пройшла німецьку кваліфаєрку Еллу Зайдель на відмові, а далі була уже згадана зустріч з Софією Кенін. Словом, наразі іспанці ще жодного разу не було по-справжньому важко, і якщо Даяна створить на неї тиск, суперниця цілком може його не витримати. Принаймні, усі ми будемо на це сподіватися.

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