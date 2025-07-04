Даяна Ястремська висловилася в інтерв’ю btu.org.ua про суперницю у третьому колі Wimbledon:

Я не особливо знаю Джессіку, бачила її матч проти Світоліної в Римі. Непогана дівчина, дуже хороший теніс (демонструє). Буду готуватися, завтра подивлюся її матчі, потренуємося з тренером. Подивимося, але знову ж таки – фокус тримаю на собі.

Моє завдання – почуватися вільно на корті й реально кайфувати від гри. Тому що сьогодні, я не можу сказати, що відчувала себе сьогодні і кайфувала від гри – ні. Дуже хотілося принести цю перемогу не тільки собі, а й для всіх, хто мене підтримує, для України. Я розумію, що навіть ті, хто не стежить за тенісом, вони побачать цю новину і це принесе їм якісь позитивні емоції.