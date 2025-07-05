5 липня дві українки проведуть матчі на Wimbledon-2025.

Даяна Ястремська, яка залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді, зустрінеться з представницею Іспанії Джессіки Манейро в 1/16 фіналу турніру. Матч розпочнеться не раніше 13:00 за київським часом. Це буде перша очна зустріч тенісисток.

На тій же стадії змагань у парному розряді Людмила Кіченок з Еллен Перес зіграють з Магдою Лінетт та Бернардою Перою. Старт гри – не раніше 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна та Марта Костюк завершили виступи на трав’яному Шоломі.