Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас оголосив у соцмережах про завершення співпраці з тренером Хуаном Карлосом Ферреро:

Мені дуже важко писати цей пост… Після більш ніж семи років разом ми з Хуанкі вирішили завершити наш спільний час як тренера та гравця.

Дякую, що втілили мої дитячі мрії в реальність. Ми розпочали цю подорож, коли я був ще дитиною, і весь цей час ви супроводжували мене в неймовірній пригоді, як на майданчику, так і поза ним. І я насолоджувався кожним її кроком разом з вами.

Ми досягли вершини, і я відчуваю, що якщо наші спортивні шляхи мали б розійтися, то це мало б бути саме на вершині. З того місця, до якого ми завжди прагнули і якого завжди намагалися досягти.

Так багато спогадів нахлинуло на мене, що вибір лише одного був би несправедливим. Ви допомогли мені зрости як спортсмену, але, перш за все, як особистості. І я дуже ціную те, що я насолоджувався цим процесом. Це те, що я візьму з собою, подорож, яку ми розділили.

Зараз для нас обох настав час змін, нових пригод і нових проектів. Але я впевнений, що ми впораємося з ними належним чином, викладаючись на повну, як завжди.

Я щиро бажаю вам усього найкращого у всьому, що трапляється на вашому шляху. Мене втішає усвідомлення того, що ми віддали все, що могли, що ми запропонували одне одному все.

Дякую тобі за все, Хуанкі!