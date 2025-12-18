Чемпіонський тандем розпався – Алькарас завершив співпрацю з тренером
Карлос подякував Ферреро за становлення як спортсмена та особистості
10 хвилин тому
Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас оголосив у соцмережах про завершення співпраці з тренером Хуаном Карлосом Ферреро:
Мені дуже важко писати цей пост… Після більш ніж семи років разом ми з Хуанкі вирішили завершити наш спільний час як тренера та гравця.
Дякую, що втілили мої дитячі мрії в реальність. Ми розпочали цю подорож, коли я був ще дитиною, і весь цей час ви супроводжували мене в неймовірній пригоді, як на майданчику, так і поза ним. І я насолоджувався кожним її кроком разом з вами.
Ми досягли вершини, і я відчуваю, що якщо наші спортивні шляхи мали б розійтися, то це мало б бути саме на вершині. З того місця, до якого ми завжди прагнули і якого завжди намагалися досягти.
Так багато спогадів нахлинуло на мене, що вибір лише одного був би несправедливим. Ви допомогли мені зрости як спортсмену, але, перш за все, як особистості. І я дуже ціную те, що я насолоджувався цим процесом. Це те, що я візьму з собою, подорож, яку ми розділили.
Зараз для нас обох настав час змін, нових пригод і нових проектів. Але я впевнений, що ми впораємося з ними належним чином, викладаючись на повну, як завжди.
Я щиро бажаю вам усього найкращого у всьому, що трапляється на вашому шляху. Мене втішає усвідомлення того, що ми віддали все, що могли, що ми запропонували одне одному все.
Дякую тобі за все, Хуанкі!
Нагадаємо, що Алькарас отримав нагороду за чесну гру.
