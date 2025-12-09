Алькарас вдруге за три роки отримав нагороду Стефана Едберга за чесну гру
Переможця премії за чесну гру визначали міжнародні тенісні журналісти та 29 чинних і колишніх перших ракеток світу
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас вдруге за три роки став лауреатом престижної нагороди імені Стефана Едберга за чесну гру. Цього разу він випередив Фелікса Оже-Альяссіма, Григора Дімітрова та Каспера Рууда.
Переможця визначали 29 діючих та колишніх гравців, які колись займали першу позицію світового рейтингу, а номінантів відбирала Міжнародна асоціація тенісних журналістів (ITWA).
Вперше 22-річний Алькарас отримав цю нагороду у 2023 році.
Джокович назвав збірну, яка виграє ЧС-2026 з футболу.
Поділитись