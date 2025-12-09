Денис Сєдашов

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас вдруге за три роки став лауреатом престижної нагороди імені Стефана Едберга за чесну гру. Цього разу він випередив Фелікса Оже-Альяссіма, Григора Дімітрова та Каспера Рууда.

Переможця визначали 29 діючих та колишніх гравців, які колись займали першу позицію світового рейтингу, а номінантів відбирала Міжнародна асоціація тенісних журналістів (ITWA).

Вперше 22-річний Алькарас отримав цю нагороду у 2023 році.

