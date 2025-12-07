Дядько Рафаеля Надаль та тренер Тоні Надаль пояснив різницю між топовими тенісистами минулого та сьогодення. Іспанця цитує btu.org.ua:

Всі бачать, яких висот досягає Карлос Алькарас. Його атлетичні здібності неймовірні, він дійсно володіє всім необхідним для успіху. Крім того, Карлос має ту перевагу, якої не було у гравців кілька років тому: його суперники трохи слабші і менше віддаються грі, ніж це було раніше. Звичайно, у нього є його головний опонент – Яннік Сіннер, який завжди йде поруч, але інші відстали від цього рівня.

Я добре пам'ятаю, що в епоху Рафаеля, крім Новака Джоковича і Роджера Федерера, були й інші видатні гравці, такі як Енді Маррей, Хуан Мартін дель Потро, Давід Феррер або Стен Ваврінка. Ці гравці завжди були на високому рівні. У сучасному Турі, здається, такі суперники зникли.