Cтали відомі володарі wild card на Wimbledon-2025, серед них – дворазова чемпіонка мейджору
Ім’я останнього володаря карти у чоловічому розряді буде оголошено пізніше
9 хвилин тому
Організатори Wimbledon оголосили володарів wild card цьогорічного трав'яного турніру. Про це повідомляє прес-служба мейджора.
Серед них – дворазова переможниця Wimbledon Петра Квітова, яка 3 лютого оголосила про повернення в теніс після народження сина.
Нагадаємо, що 35-річна тенісистка не брала участі у змаганнях з жовтня 2023 року до 25 лютого 2025 року.
У жіночому одиночному розряді ними стали:
Петра Квітова (Чехія);
Джоді Беррейдж (Велика Британія);
Херрієт Дарт (Велика Британія);
Франческа Джонс (Велика Британія);
Ганна Клагмен (Велика Британія);
Міка Стойсавлевич (Велика Британія);
Хізер Вотсон (Велика Британія);
Мімі Сюй (Велика Британія).
У чоловічу сітку wild card отримали:
Джей Кларк (Велика Британія);
Олівер Кроуфорд (Велика Британія);
Ден Еванс (Велика Британія);
Джордж Лоффаген (Велика Британія);
Йоганнус Мандей (Велика Британія);
Джек Пінінгтон Джонс (Велика Британія);
Генрі Сірл (Велика Британія).
Ім’я ще одного володаря wild card у чоловічому розряді буде оголошено пізніше.
Британський мейджор триватиме з 30 червня по 13 липня.
Раніше стало відомо, що українка Ангеліна Калініна не виступить на Wimbledon-2025.
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