Володимир Кириченко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№101 WTA) не зіграє на трав'яному турнірі серії Велико шолому – Wimbledon.

На офіційному сайті турніру українка значиться серед тенісисток, які відмовились від участі.

Причини такого рішення Калініної наразі невідомі. На початку червня Ангеліна не змогла дограти стартовий матч проти Ірини Шиманович на турнірі WTA 125 в Барі.

Наразі в заявці на основну сітку знаходяться Еліна Світоліна (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремська (WTA №46) та Юлія Стародубцева (WTA №68).

Турнір пройде з 30 червня до 13 липня.

Нагадаємо, Світоліна встановила новий рекорд за чвертьфіналами мейджорів серед українок.