Долгополов-старший засудив тенісистів, які виступили з вимогою відсторонити віце-президента ФТУ

Відомий тренер заступився за Зукіна

Фото: БТУ

Відомий тренер Олександр Долгополов-старший прокоментував лист український топгравців з вимогою відсторонити від професійної діяльності віце-президента ФТУ Євгена Зукіна:



Цим листом звертаюся до керівництва ФТУ та тенісної громадськості з повною підтримкою виконавчого директора ФТУ Євгена Зукіна та засуджую лист професійних тенісистів, які безпідставно його звинуватили у некомпетентності. Я як тренер двох найкращих гравців в історії чоловічого тенісу України дуже добре знаю, як важко працювати зі спортсменами, меценатами, клубами та іншими учасниками тенісного життя, для цього потрібні неабиякі навички та знання. У пана Зукіна таких навичок і знань більше, ніж у будь-кого в Україні, я вважаю його найкращим тенісним менеджером в історії сучасної України. Наше спільне завдання зберегти його для нашої спільноти, а не цькувати і залякувати.

Відзначимо, що Зукіна підтримали капітани чоловічої і жіночої збірних України, які, певно, отримують зарплатню від Федерації. А також Катаріна Завацька і Даяна Ястремська, які грали в останніх матчах Кубку Біллі Джин Кінг.