42 хвилини тому
Дрейк
Репер Дрейк зробив ставку в розмірі 300 тисяч доларів на перемогу першої ракетки світу Янніка Сіннера на турнірі US Open-2025, повідомляє The Tennis Letter.
У разі успіху Сіннера Дрейк отримає виплату в розмірі 507 тисяч доларів.
У 1/8 фіналу Сіннер розгромив казахстанця Олександра Бублика з рахунком 6:1, 6:1, 6:1, здобувши 13-й вихід до чвертьфіналу турнірів Grand Slam. У чвертьфіналі італієць зустрінеться зі співвітчизником Лоренцо Музетті (ATP 10).
Зазначимо, що Сіннер є чинним чемпіоном турніру.
