Олег Гончар

У четвертому колі турніру US Open перша ракетка світу Яннік Сіннер обіграл представника Казахстану Олександра Бублика (ATP 24) з рахунком 6:1, 6:1, 6:1.

Матч став жорстким розгромом, на який Сіннер витратив 83 хвилини. За гру Яннік зробив вісім ейсів, допустив одну подвійну помилку, та реалізував вісім із 17 брейків.

Бублик подав два ейса, допустив 13 подвійних помилок, та не реалізував свій єдиний брейк.

Сіннер та Бублик провели вже сім матчів, з яких п’ять виграв Сіннер.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк завершила виступи на US Open в 1/8 фіналу.

Також раніше Новак Джокович став першим в історії за виходами в чвертьфінали турнірів Grand Slam.