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Другий матч за день не витримала. Байндль вилетіла з першого трав’яного турніру в сезоні

Українка поступилася володарці wild card в двох сетах
Теніс WTA
09:11
Другий матч за день не витримала. Байндль вилетіла з першого трав’яного турніру в сезоні
Фото: Getty Images

Катерина Байндл (WTA, 143) поступилася в другому раунді турніру серії ITF100 в Великій Британії володарці wild card Джоді Баррейдж (WTA, 260) 4:6, 4:6.

Через те, що в цей же день українка догравала стартовий матч змагань, який був перерваний через настання темряви, повністю відновитися українці не вдалося.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок вперше в кар’єрі вийшла в півфінал Roland Garros.

Олег Шумейко-молодший
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Катерина Байндль (Козлова)

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