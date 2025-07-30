Володимир Кириченко

Зірковий болгарський тенісист Григор Димитров (№20 ATP) вперше за 14 років пропустить турнір Grand Slam. Про це повідомляє TennisKafe з посиланням на слова менеджера болгарина.

34-річний Григор не зможе зіграти на US Open через частковий розрив великого грудного м’яза, який він отримав в матчі 1/8 фіналу Wimbledon проти Янніка Сіннера (№1 ATP).

Таким чином перерветься його стрік з 58 турнірів Grand Slam поспіль, який триває з Australian Open-2011 – це найдовша серія серед активних тенісистів та п’ята в історії.

Найкращими результатами Григора на мейджорах є півфінали Australian Open (2017), Wimbledon (2014), US Open (2019) та чвертьфінал Roland Garros(2024).

Наразі команда тенісиста сподівається, що він зможе повернутися на корт або наприкінці вересня, або на початку жовтня, залежно від темпів відновлення.

Нагадаємо, US Open відбудеться з 24 серпня до 7 вересня у Нью-Йорку.

Торік Григор дійшов до чвертьфіналу американського мейджора, де програв американцю Френсісу Тіафу.

Нагадаємо, Сіннер – у топ-4 гравців в історії за тривалістю дебютної серії на вершині рейтингу.