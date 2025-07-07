Денис Сєдашов

21-ша ракетка світу Григор Димитров (Болгарія) знявся з матчу 1/8 фіналу Wimbledon-2025 проти першої ракетки світу Янніка Сіннера (Італія) – 6:3, 7:5, 2:2.

Під час подачі у третьому сеті Димитров отримав травму — після ейсу він відчув біль під рукою.

Jannik Sinner was there for his opponent in a cruel moment on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/HGIs5yOaD5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Після короткої перерви тенісист вирішив не продовжувати гру та офіційно знявся з поєдинку.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Сіннер вийшов до чвертьфіналу турніру, де зустрінеться з 10-ю ракеткою світу Беном Шелтоном (США).

Визначилися всі пари жіночих чвертьфіналів Wimbledon-2025.