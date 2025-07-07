Сіннер пройшов до 1/4 фіналу Wimbledon після дострокового завершення гри Димитрова
Болгарин знявся з матчу через травму
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
21-ша ракетка світу Григор Димитров (Болгарія) знявся з матчу 1/8 фіналу Wimbledon-2025 проти першої ракетки світу Янніка Сіннера (Італія) – 6:3, 7:5, 2:2.
Під час подачі у третьому сеті Димитров отримав травму — після ейсу він відчув біль під рукою.
Після короткої перерви тенісист вирішив не продовжувати гру та офіційно знявся з поєдинку.
Сіннер вийшов до чвертьфіналу турніру, де зустрінеться з 10-ю ракеткою світу Беном Шелтоном (США).
Визначилися всі пари жіночих чвертьфіналів Wimbledon-2025.