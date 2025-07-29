Сіннер – у топ-4 гравців в історії за тривалістю дебютної серії на вершині рейтингу
У лідерах – легендарний швейцарець
близько 5 годин тому
Чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома, перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер розпочав 60 тиждень поспіль на вершині рейтингу ATP з дебютної появи на ній.
Це четвертий результат історії чоловічого тенісу. Більш тривалі серії були тільки у таких гравців, як Роджер Федерер, Джиммі Коннорс та Ллейтон Х'юїтт.
Рекордсмени ATP-туру за серією дебютного перебування в ролі першої ракетки світу:
1. Роджер Федерер (Швейцарія) – 237 тижнів (початок серії – лютий 2004 року)
2. Джиммі Коннорс (США) – 160 (липень 1974-го)
3. Ллейтон Х'юїтт (Австралія) – 75 (листопад 2001-го)
4. Яннік Сіннер (Італія) – 60 тижнів (червень 2024-го)
5. Новак Джокович (Сербія) – 52 (липень 2011-го)
Нагадаємо, Алекс Де Мінаур – тріумфатор турніру ATP 500 у Вашингтоні.