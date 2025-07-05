Джоковіч вийшов в 1/8 фіналу Wimbledon-2025
Титулований серб здобув перемогу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Сербський тенісист Новак Джокович (6 АТР) у матчі третього кола Wimbledon-2025 здолав свого співвітчизника Миомира Кецмановича (49 ATP) – 6:3, 6:0, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 46 хвилин. Джокович реалізував 6 брейк-пойнтів із 10, виконав 16 ейсів та допустив лише одну подвійну помилку. Кецманович відповів одним брейком, трьома ейсами і також однією подвійною помилкою.
У наступному раунді 38-річний серб зустрінеться з австралійцем Алексом де Мінором (16 ATP).
Яннік Сіннер без проблем вийшов до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.
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