Яннік Сіннер без проблем вийшов до 1/8 фіналу Wimbledon-2025
Італієць продовжує виступ на турнірі без втрати жодного сету
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Яннік Сіннер впевнено виййшов до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.
У матчі третього кола італієць без шансів переграв іспанця Педро Мартінеса-Портеро (ATP 52) – 6:1, 6:3, 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин. За цей час Сіннер оформив дев’ять ейсів, допустив три подвійні помилки та реалізував 6 із 13 брейкпойнтів. Його суперник не зробив жодної подвійної помилки, але й не подав жодного ейса, а також не зміг реалізувати жоден із чотирьох шансів на прийомі.
У четвертому колі Wimbledon Сіннер зустрінеться з переможцем матчу Григор Димитров (Болгарія) – Себастьян Офнер (Австрія).
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