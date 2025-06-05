Джокович на Roland Garros встановив унікальне історичне досягнення
Це нікому не вдалося з 1973 року
близько 13 годин тому
24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, сербський тенісист Новак Джокович (АТР, 6) після перемоги в чвертьфінальному матчі Roland Garros над німцем Олександром Звєрєвим (4:6, 6:3, 6:2, 6:2, 6:2, 6:2) встановив унікальне досягнення всіх часів. Про це повідомляє портал OptaAce.
За інформацією джерела, 38-річний Джокович – перший тенісист, який здобув 10 і більше перемог над гравцями з топ-5 рейтингу на кількох турнірах Великого шолома у чоловічому одиночному розряді з моменту введення рейтингу ATP у 1973 році.
Тепер серб має 18 подібних перемог на Australian Open і 10 на Відкритому чемпіонаті Франції.
У півфіналі Roland Garros Джокович зустрінеться з першою ракеткою поточного рейтингу італійцем Янніком Сіннером.