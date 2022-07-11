Джокович – про US Open: «Я не вакцинований – можливо, для мене зроблять виключення»

Та 21-разовий переможець турнірів Великих Шоломів не думає, що це варіант можливий

Фото: Wimbledon

21-разовий тріумфатор Major Новак Джокович на пресконференції після перемоги на Wimbledon подискутував про можливість свого виступу на US Open:



Що ж, я не вакцинований та не планую цього робити. Єдині хороші новини, які можуть для мене бути – відміна обов’язкової зеленої картки вакцинації чи як вона називається (аби була можливість в’їхати в США). Або ж виключення. Я не думаю, що другий варіант реалістичний. Якщо ж такий варіант можливий, то я не знаю, через що це виключення може бути. У мене не так багато шансів в цьому напрямку. Все залежить від того, чи скасують вони все вчасно, аби я міг прибути до Сполучених Штатів Америки.

Також Джокович заявив, що поки не думає про завершення кар’єри.