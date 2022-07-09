«Я не вибирала, де мені народитися». Чемпіонка Wimbledon увімкнула «дурненьку» і не засудила війну та дії путіна

Єлєна Рибакіна заявила, що недостатньо розуміє англійську

Новоспечена чемпіонка Wimbledon Єлєна Рибакіна, котра народилася і, ймовірно, проживає в Москві (вона відмовилася прямо відповідати на це питання) на прес-конференції після перемоги у фіналі турніру не засудила війну, яку розв’язала росія, і дії владіміра путіна:

Я розумію, що ви представляєте Казахстан. Але, очевидно, що у вас є російське коріння. Чи є якісь переживання, що росія може спробувати політизувати цю перемогу?

Я не знаю. Щодо мене, то, як я говорила в минулих інтерв'ю, я граю за Казахстан вже дуже довго. Я представляю цю країну на великих турнірах, на Олімпіаді, це було здійснення моєї мрії. Я не знаю, що станеться. Тобто, завжди є якісь новини, але я нічого не можу з цим вдіяти…

Wimbledon усунув російських гравців цього року частково через переживання щодо пропаганди владіміра путіна. Очевидно, ви представляєте Казахстан, але ви народилися і виросли у росії. Ви засуджуєте війну та дії путіна?

Вибачте, я не почула.

Ви засуджуєте війну та дії путіна? Я думаю, що людям хотілося б знати, якою є ваша позиція.

Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла другої частини питання. Зі свого боку я можу сказати лише те, що представляю Казахстан. Я не вибирала, де мені народитись. Люди повірили у мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Тож я не знаю, як відповісти на ваше запитання.