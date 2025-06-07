Джокович відповів, чи востаннє він виступив на Roland Garros

Легендарний серб розставив пріоритети

близько 6 годин тому

Новак Джокович / Фото - АТР
Новак Джокович / Фото - АТР
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, шоста ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович розповів, чи востаннє він бере участь у Roland Garros.

Ви говорили раніше, що, можливо, це ваша остання участь у Roland Garros, чи це так?

«Я зараз не знаю. 12 місяців – це досить тривалий термін на цьому етапі моєї кар'єри. Чи хочу я грати більше? Так, хочу. Але чи можу я грати тут знову через 12 місяців? Не знаю. Я намагаюся дотримуватися плану, який я мав, а саме грати на турнірах Великого шолома. Ці турніри є пріоритетом у моєму календарі. Так, Вімблдон та Відкритий чемпіонат США входять до моїх планів. Решта мені не так ясно. Це все, що я можу сказати зараз».

Зазначимо, що у півфіналі Новак програв першій ракетці світу Янніку Сіннеру з рахунком 4:6, 5:7, 6:7 (3:7).

Нагадаємо, у фінальному матчі Roland Garros зустрінуться Сіннер та Карлос Алькарас.

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ТенісНовини СпортуЯннік Сіннер Roland GarrosНовак Джокович

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