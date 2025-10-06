Джокович втратив позицію, перша ракетка України опустився в оновленому рейтингу ATP
Лідерство продовжує втримувати Алькарас
32 хвилини тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. У першій десятці Тейлор Фрітц обійшов Новака Джоковича, а Джек Дрейпер поступився місцем Алексу де Мінору.
Перша ракетка України Віталій Сачко втратив 4 позиції. Найкращий ривок серед українців здійснив Олександр Овчаренко, який піднявся на 5 місць.
Оновлений рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11540 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10950
3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5980
4. Тейлор Фрітц (США, +1) – 4995
5. Новак Джокович (Сербія, -1) – 4830
6. Бен Шелтон (США) – 4190
7. Алекс де Мінор (Австралія, +1) – 3735
8. Джек Дрейпер (Велика Британія, -1) – 3590
9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3555
10. карен хачанов – 3190
...
209. Віталій Сачко (Україна, -4) – 261
332. Олег Приходько (Україна, -4) – 153
374. В'ячеслав Белінський (Україна, +4) – 132
393. Олександр Овчаренко (Україна, +5) – 124
458. Олексій Крутих (Україна, +4) – 95
477. Владислав Орлов (Україна, -4) – 90