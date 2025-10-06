Джоковича декілька разів знудило під час матчу 1/16 фіналу Masters в Шанхаї
Це не зупинило легендарного серба
близько 2 годин тому
Новак Джокович / Фото - АТР
Сербський тенісист Новак Джокович (№5 ATP) з рахунком 4:6, 7:5, 6:3 переміг німця Янніка Ганфманна (№150 ATP) в 1/16 фіналу турніру ATP 1000 в Шанхаї.
Матч тривав 2 години 43 хвилини. Це була друга очна зустріч між тенісистами – рахунок у протистоянні 2:0 на користь Джоковича.
Новака під час матчу знудило декілька разів через дуже вологу та спекотну погоду.
В 1/8 фіналу Джокович 7 жовтня зіграє проти іспанця Хауме Муньяра.
Нагадаємо, Марта Костюк покращила позиції у рейтингу WTA, Еліна Світоліна зберігла місце у топ-15.