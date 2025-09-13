Олег Гончар

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 224) вилетів з турніру ATP Challenger Tour 125 у Щецині (Польща).

На стадії чвертьфіналу 27-річний українець у двох сетах поступився аргентинцю Тіаго Тіранте (ATP 116) з рахунком 2:6, 6:7(3).

Матч тривав 97 хвилин, за які Сачко реалізував два ейси, зробив одну подвійну помилку та не використав жоден з двох брейк-пойнтів.

Для Сачко це друга поразка поспіль у чвертьфіналах челенджерів. На цьому ж турнірі він раніше переміг Яна Чоінскі та Тіаго Перейру.