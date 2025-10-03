Легенда тенісу Новак Джокович висловився про конкуренцію з Янніком Сіннером та Карлосом Алькарасом. Слова Ноле наводить btu.org.ua:

Звичайно, фізична складова – це головна різниця між матчами до трьох і до п'яти сетів. Але все взаємопов'язано з ментальним станом і грою. Якщо ви фізично не на сто відсотків готові проти цих хлопців, то ви відчуваєте, що спізнюєтеся на півкроку, і це впливає на весь матч: на обмін ударами, на розіграш, на всі аспекти зустрічі.

Саме тому я говорив після US Open, що грати п'ять сетів проти них на пізніх стадіях турніру для мене дійсно складно. Я доходжу до півфіналів менш свіжим, ніж вони. Це нормально, це біологічний факт, який я повинен прийняти.

Утім, я продовжую працювати на максимумі, наскільки це можливо, щоб кинути виклик і собі, і їм. У трьохсетовому форматі, особливо коли турнір триває тиждень, у мене більше шансів на успіх. Навіть якщо більшість Masters граються протягом двох тижнів, все ж це трохи простіше, ніж Grand Slam.

Незважаючи на поразки від цих двох найсильніших гравців світу, я показував хороший теніс на Grand Slam і добирався до півфіналів на кожному. Це говорить про мій рівень і стабільність. Звичайно, я завжди хочу перемагати, це моя природа. Але я також граю не тільки заради титулів. Для мене важливо відчувати любов і підтримку вболівальників у всьому світі та робити свій внесок у розвиток тенісу. Саме це мотивує мене і дарує мурашки по тілу, коли виходжу на корт і чую, як скандують моє ім'я.