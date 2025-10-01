Алькарас та гарантував бонус ATP в розмірі 1 млн євро
Іспанець обіграв Фріца у фіналі та очолив рейтинг бонусів
близько 5 годин тому
Карлос Алькарас / Фото: ATP
Перша ракетка світу Карлос Алькарас здобув перемогу над американцем Тейлором Фріцем (ATP 5) у фіналі турніру ATP 500 у Токіо, повідомляє TennisWorldUSA.
Цей тріумф приніс 22-річному іспанцю перше місце в рейтингу бонусного фонду ATP 500 у 2025 році, що гарантує йому бонус у розмірі 1 мільйона євро. Крім того, Алькарас отримає частку з призового пулу в 900 тисяч доларів.
У 2025 році Алькарас виграв Rolan Garros та US Open, турніри ATP Masters 1000 у Цинциннаті, Римі та Монте-Карло, а також ATP 500 у Лондоні, Барселоні та Роттердамі.
Нагадаємо, раніше Алькарас назвав цей сезон найкращим в кар'єрі.
