Олег Гончар

Перша ракетка світу Карлос Алькарас здобув перемогу над американцем Тейлором Фріцем (ATP 5) у фіналі турніру ATP 500 у Токіо, повідомляє TennisWorldUSA.

Цей тріумф приніс 22-річному іспанцю перше місце в рейтингу бонусного фонду ATP 500 у 2025 році, що гарантує йому бонус у розмірі 1 мільйона євро. Крім того, Алькарас отримає частку з призового пулу в 900 тисяч доларів.

У 2025 році Алькарас виграв Rolan Garros та US Open, турніри ATP Masters 1000 у Цинциннаті, Римі та Монте-Карло, а також ATP 500 у Лондоні, Барселоні та Роттердамі.

Нагадаємо, раніше Алькарас назвав цей сезон найкращим в кар'єрі.