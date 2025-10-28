Українська тенісистка Еліна Світоліна (14 WTA) стала переможницею голосування вболівальників на сайті Кубка Біллі Джин Кінг, випередивши Джесіку Пегулу, Жасмін Паоліні та Елізабетту Коччаретто.

Для мене велика честь отримати нагороду "Billie Jean King Cup Finals Heart Award". Це багато для мене означає, адже відображає дух і єдність нашої української команди та неймовірну підтримку від усіх вас. Дякую всім, хто голосував і підтримував мене.

Приз розміром $10,000 я пожертвую фонду Svitolina Foundation, щоб допомогти наступному поколінню молодих тенісистів і продовжити нашу програму, яка дає надію дітям завдяки спорту.