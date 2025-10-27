Світоліна залишилася у топ-15, Подрез після тріумфу у Франції здійснила ривок у рейтингу WTA
Вероніка злетіла на 110 позицій
34 хвилини тому
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. У першій десятці Єлена Рибакіна та Медісон Кіз змістили Жасмін Паоліні.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 14 позицію, Марта Костюк та Даяна Ястремська піднялися на одне місце, а Вероніка Подрез після перемоги на турнірі у Франції здійснила ривок у 110 сходинок.
Оновлений рейтинг WTA:
1. аріна соболенко – 9870 очок
2. Іга Свьонтек (Польща) – 8195
3. Корі Гауфф (США) – 6563
4. Аманда Анісімова (США) – 5887
5. Джессіка Пегула (США) – 5183
6. Єлена Рибакіна (Казахстан, +1) – 4350
7. Медісон Кіз (США, +1) – 4335
8. Жасмін Паоліні (Італія, -2) – 4325
9. мірра андрєєва – 4319
10. єкатеріна алєксандрова – 3375
…
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2595
26. Марта Костюк (Україна, +1) – 1659
27. Даяна Ястремська (Україна, +1) – 1604
115. Юлія Стародубцева (Україна, -3) – 671
135. Олександра Олійникова (Україна, +4) – 574
157. Ангеліна Калініна (Україна, +2) – 462
165 . Дар’я Снігур (Україна, +5) – 435
267. Анастасія Соболєва (Україна, -5) – 258
317. Вероніка Подрез (Україна, +110) – 205
411. Катаріна Завацька (Україна, -4) – 137