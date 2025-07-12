Еванс зробив прогноз на фінал Швьонтек – Анісімова
Британець назвав фаворитку вирішального матчу
31 хвилину тому
Британець Даніель Еванс (154 АТР), поділився своєю думкою щодо фінального матчу жіночого розіграшу Wimbledon-2025, у якому зійдуться американка Аманда Анісімова та перша ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі. Слова наводить tennis 365.
На думку Еванса, саме Анісімова є фавориткою головного матчу турніру:
Швьонтек — одна з найкращих тенісисток останніх років, але перед Wimbledon вона не показувала найкращої форми. А от Анісімова, на мою думку, цьогоріч — найсильніша на траві. Вона дійшла до фіналу турніру в Куїнсі, хоч і поступилася Тетяні Марії у непростому матчі. Але те, як вона провела цей турнір і вийшла у фінал, — вражає. Вважаю, що вона переможе.
Фінал Вімблдону-2025: Іга Швьонтек проти Аманди Анісімової – усе, що потрібно знати.