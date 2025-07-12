Володимир Кириченко

Сьогодні, 12 липня, відбудеться фінальний матч Wimbledon-2025 в жіночому одиночному розряді.

Польська тенісистка Іга Швьонтек (№4 WTA) зіграє проти американки Аманди Анісімової (№12 WTA).

Початок матчу – не раніше 18.00 за Києвом.

Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.

Це буде перша офіційна зустріч тенісисток.

Жодна з фіналісток ще не грала у чемпіонському матчі британського мейджора, для обох найкращим результатом на Wimbledon був чвертьфінал (Анісімова – 2022 рік, Швьонтек – 2023 рік).

Польська тенісистка має 5 титулів Grand Slam. Вона жодного разу не програвала в фіналах мейджорів. Для американки це перший фінал на мейджорах у карʼєрі.